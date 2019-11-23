耶誕節將近，台南市各處街頭陸續出現耶誕樹，成為民眾拍照打卡景點，台南市中西區一家五星級飯店大廳23日推出140個行李箱堆疊成4米高的耶誕樹，業者以夢想旅行作概念，用行李箱結合飯店與旅行。

每年一到耶誕節，各式爭奇鬥艷的耶誕樹都成為民眾拍照打卡景點，今年有五星級飯店結合國際知名旅行箱業者，將140個行李箱互鎖堆疊4米高，纏上燈泡，完成全台唯一的一棵行李箱耶誕樹裝置藝術。

大億麗緻酒店總經理嚴心誼表示，用萬國通路行李箱堆疊成的耶誕樹，象徵旅人帶著行李箱旅行住飯店，配合耶誕樹的推出，飯店推出耶誕大餐、耶誕化妝舞會與音樂會等節目，炒熱年底的耶誕熱潮。

業者並推出「耶誕紅包」公益傳愛活動，為台灣世界展望會募款，幫助5萬名學子。民眾在11月20日至12月31日期間捐款紅包，有機會抽中1只24吋的「萬國通路行李箱」。

台南市觀旅局長陳信安表示，台南市12月起各地耶誕樹陸續點亮，市府會舉辦許多活動，街頭將變得很熱鬧。

(中時 )