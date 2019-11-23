澳洲媒體報導，大陸間諜自述滲透台灣，企圖干預選舉；而民進黨立委柯建銘表示將提出反滲透法草案。但早在今年5月間有政黨即已提出《反併吞滲透法》草案，連綠營也否決該草案！另外，2017年有媒體引用國安單位估計，台灣的大陸間諜有5000人，但至今後續如何也不知道！

據《中央社》引述澳洲媒體報導，大陸間諜自陳滲透台灣，企圖干預選舉。《中央社》引述國安人士意見指出，大陸對台灣的滲透無孔不入，涵蓋的層面廣泛。政府一直以來都透過國際間合作機制，也與國際間理念相同國家進行情報交換與合作。

《中央社》報導，柯建銘表示，民進黨團將於25日正式提出反滲透法草案，全部條文11條，並規定法案公布後實施，補足國安五法條文不足之處，與國安五法不會有扞格。

柯建銘說，民進黨團決定提出反滲透法草案，預計25日召開記者會說明，28日舉辦公聽會，29日立法院會中提出逕付二讀。

不過，根據《民報》今年6月24日報導，今年5月間有政黨即已經提出《反併吞滲透法》草案，在5月31日提議逕付二讀，結果不但藍營反對，連綠營也反對，最後只有5票贊成，敗給反對的92票！

另外，在2017年3月的大陸學生周泓旭間諜案發生後，有媒體引用國安單位的估計，滲透台灣的大陸間諜高達5000人，連政府機關也難以避免。

不過至今，除了周泓旭案以外，也不知道5000名間諜的後續到底怎麼樣了！

對於綠營曾經反對《反併吞滲透法》草案逕付二讀，網友留言：哈哈哈哈！

(中時電子報)