外媒報導，一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強（Wang "William" Liqiang，譯音）透過澳洲媒體爆料，中國大陸提供金援影響台灣選舉，韓國瑜怒今提六點聲明，並要王立強來台拿出證據，他氣到說，若拿中共一塊錢，將會立刻退出總統大選。

一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強向澳洲政府投誠，並接受澳洲《雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）》訪問，報導指出，中國大陸政府透過買報導、捐款等方式，介入台灣選舉和滲透香港民主運動，他在去年底就捐助韓國瑜陣營280萬美元（約新台幣8690萬元）。

韓國瑜面對指控，忍不住怒提六點聲明，他說，第一，中共介入中華民國的選舉，會從2018年開始嗎？如果中共介入，2016年有沒有？如果有，為什麼朱立倫會慘敗300多萬票。這不是很奇怪嗎？

第二，去年國安局和調查局就宣稱，有境外勢力介入選舉，但事到如今卻拿不出一絲證據，要不是國安局和調查局能力太差，就是心態有問題，「故意製造狼來了，不然怎麼會過了1年多還沒有抓到？」

第三，現在距離投票只剩不到50天，又突然冒出共諜，說韓國瑜拿錢，根本是讓大家去想韓國瑜是黑道、是菜蟲，喝酒玩女人，炒房地產，現在又要拿共產黨的錢，「這叫第2顆核彈，上禮拜爆發第1顆核彈，今天爆發第2個核彈，不停的抹黑、抹紅、抹黃。」

韓國瑜強調，如果去年有拿中共的一塊錢選市長，馬上辭掉高雄市長，若今年有拿中共一塊錢選總統，就立刻退出總統選舉。他出來選總統，就是要對中華民國負責，要對國民負責，怎麼可以背叛中華民國？

韓國瑜還要求，王立強應馬上來台說明，別在海外放話；他說，相關單位，應立即專案調查此案，如有必要的話更應親自到澳洲檢查這些證據，不要一到選舉，這些抹黑、中傷，一再在台灣上演。

韓國瑜最後批評，現在執政的是民進黨，總統是蔡英文，但台灣百分之九十的媒體不敢監督總統、不敢監督執政黨，百分之九十的媒體跟網路監督在野黨，然後有個中國人在澳洲說中國用媒體幫他，「如果幫助韓國瑜，我會被打成這樣又老又黑又瘦嗎？」

韓國瑜顧問趙建民也強烈駁斥這項指控。他說：「韓國瑜怎麼敢隨便接受來路不明的2000萬人民幣？他還想在台灣政壇生存嗎？我認為不可能。」

(中時電子報)