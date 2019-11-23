蔣絜安成立桃園平鎮競選總部賴清德站台。（呂筱蟬攝）

民進黨桃園市第五選區立委參選人蔣絜安，23日晚間成立平鎮競選總部，副總統參選人賴清德也到現場站台力挺，他大力稱讚蔣絜安是推動並傳承客家文化的靚台妹，且在國會拿下三項評鑑第一名，同時也要支持英德配，守護台灣維護人權民主與自由。

賴清德說，蔣絜安進軍國會後，積極爭取浪漫台3線計畫，以推動客家文化為職志，在他當行政院長時期，接受蔣絜安多次質詢，爭取平鎮乙未保台紀念公園4.6億元經費，還有龍潭客家茶產業文化館5億元經費，她也要爭取台灣舉辦世界客家博覽會等，積極為客家鄉親爭取建設及傳承文化。

賴清德表示，桃園市在市長鄭文燦帶領下推動許多重大建設，但是他的任期只剩3年多，所以更要桃園市的立委在立法院繼續爭取推動並執行。而現況下看到中國對台灣步步進逼，阻礙加入世界各項組織，也挖走許多邦交國，再看到香港目前的情勢令人感到憂心，所以台灣人民更要站出來共同守護人權民主與自由，懇請民眾支持蔣絜安，同時票投蔡英文與賴清德，一起為台灣而努力。

(中時 )