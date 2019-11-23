劉冠廷今以《陽光普照》奪下金馬56最佳男配角，他稍早以一身紅西裝上台領獎，致詞時忍不住哽咽流淚，表示：「不敢說我來自劇場，因為跟那些還在理想中堅持的人們比實在是太弱了，最後想要謝謝家人，長大後才發現能在這樣的家庭長大，我是幸運、幸福的」，他特別提到媽媽，跟所有台灣女性一樣靜靜守護著家庭。

劉冠廷上台時先謝謝鍾孟宏導演、葉如芬監製，「謝謝你們願意信任把這個角色交給我」，謝謝劇組幕前幕後的供狀人員，沒有大家不會有「菜頭」這個角色，他也謝謝母校台灣藝術大學和老師們的栽培，「當初你沒有放棄我，我才能繼續在表演的路上」，也謝謝學校的學長姐。

劉冠廷打敗段鈞豪、許家樂、楊世彬、李英銓等人，從被稱為死亡之組的男配角獎出線，片中一反觀眾對他的印象，在片中飾演小混混，內心深處又有無法抹煞的寂寞，每場戲都讓人心驚膽跳，演技充滿張力，第一次入圍金馬就得到男配角獎項肯定，足見演技實力。

(中時電子報)