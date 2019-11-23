迪麗熱巴走紅毯前，兩隻耳環還好好戴著。(取自迪麗熱巴工作室微博)

大陸金雞獎撞期金馬獎，兩大盛事吸引影迷搶看，其中金雞獎紅毯星光熠熠，號稱有超過500位明星走紅毯，而大陸女星迪麗熱巴更一度登上微博熱搜冠軍，因為她被發現走完紅毯後，右耳耳環竟然不見了。

迪麗熱巴今日穿上黑紗低胸禮服亮相金雞獎紅毯，爆乳好身材超吸睛，未料她就被發現走完紅毯後，右耳耳環不知道是掉了，還是刻意收起來，總之就是不見蹤影，引爆陸網友熱議，因為她這對MIKIMOTO耳環價值不斐，要價19萬9人民幣(約87萬5千台幣)。

(中時電子報)