吳青峰個人首場演唱會「太空備忘記」，今起一連2天在高雄巨蛋舉行，近30首曲目代表他約20年的創作歷程，其中包括蘇打綠時期的〈窺〉及〈未了〉，不受他恩師林瑋哲控告違反著作權法風波影響。獻唱〈巴比塔慶典〉後，吳青峰直言：「有些歌不是不能唱，當然可以唱，我是創作者本人，這1、2個禮拜讓大家擔心了，一直以來我只是個想用音樂講話的人，希望大家把焦點放在音樂上。」

這套演唱會象徵吳青峰的自傳，他堅持以劇場表演方式呈現，顛覆傳統演唱會模式，吳青峰說：「這是場非常自私的演唱會，謝謝你們陪我自私，讓我用音樂跟大家說每一首歌、每一個故事、每一句話。」除了體會他精心組織的（節目）脈絡，並邀滿場1.1萬名觀眾隨音樂擺動，吳青峰幽默地說：「高雄巨蛋規定沒那麼嚴格，大家可以稍微舞動一下。」

今晚開場，台上樂手等工作人員搭配音效模仿打字、翻紙等動作，隨後，吳青峰穿著純白服裝現身，從台下一步步走上台，此時大螢幕播放他彷彿回到17歲時，一個人坐在房間裡唱著王菲歌曲〈天空〉的VCR，此時現場場燈仍全亮，在觀眾毫無預警下，吳青峰獻唱〈寂寞的時侯〉正式揭幕。

出道15年的他，這次為歌迷獻上一場很「吳青峰」的演唱會，不僅Talking環節大幅減少，更打造360度透視的四面台，舞台視覺呈現「五大絕景」，包括多組不同方位變化的異形舞台、冰屏光雕漂浮孤絕長廊、薛西弗斯千斤隕石、異空間漂浮孤島及瀑布煙花的宇宙銀河；吳青峰表示，這是他全心全意將自己曝露給大家的演唱會，掏空心思以無數失眠的夜晚發想討論所打造出來的絕景。

籌備過程中，製作成本不斷增加，支出超過一般演唱會三倍，為了完整傳達自己第一個演唱會的理念，吳青峰不惜血本，自掏腰包補貼，笑說：「我已挖空了自己，荷包也挖空了，其實為的只是要給觀眾們一場『真的掉入夢境般的演唱會』！」今演出前他心情緊張，戰友「蘇打綠」全員到齊力挺，2天演唱會票房4840萬，收支打平。

吳青峰今在高雄巨蛋開唱。（環球提供）



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