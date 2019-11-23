由40位花蓮18到20歲少女組成的三颯舞團，在15位日本三颯舞者的引領下，展現出充滿東洋風的舞姿內涵，引人注目。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

日本盛岡市長谷藤裕明致歡迎詞。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣長徐榛蔚、前縣長傅崐萁、議長張峻都到場共襄盛舉。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

睽違3年擁有300年歷史的「盛岡山車」4度來訪，今晚在東大門廣場及金三角商圈舉行「2019太平洋溫泉花車嘉年華」活動，連同日本盛岡山車在內的45組花車、遊行隊伍及日本澤目獅子舞、三颯舞齊聚市區與民眾近距離互動，大家熱情歡呼，沿街民眾搖著中華民國、日本國旗熱烈歡迎，讓來訪演出的日方交流團備感溫暖。

已有300年歷史的「盛岡山車」今年再度來訪，今年以「矢的根」、「桃太郎」為主題，整部車拆卸後來到花蓮再行組裝，工程浩大。今晚雖然活動到了一半，天空下起雨，但仍吸引數千人冒雨湧上街道，活動現場宛如重現日本節慶祭典，盛況空前，也宣告花蓮「溫泉季」開跑。

花蓮縣長徐榛蔚、前縣長傅崐萁穿著由日方代表致贈的傳統祭典服裝，與日本盛岡市市長谷藤裕明、議長遠藤政幸等人，帶領踩街隊伍陸續行進。今年壓軸的盛岡山車，在百名身著祭典服飾壯漢大聲吆喝下緩緩移動，搭配一旁鑼鼓喧天的大小鼓樂，整場氣氛都被炒熱。

當中，由40位花蓮18到20歲少女組成的三颯舞團，在15位日本三颯舞者的引領下，展現出充滿東洋風的舞姿內涵，引人注目。踩街遊行的同時，在東大門夜市的主舞台區，也吸引多組民眾報名盛岡市「一口麵」PK花蓮「一口扁食」大賽，現場佈戰況激烈，各自展現特色美食文化。

徐榛蔚表示，花蓮歷年與日本岩手縣盛岡市互訪，均受到地方觀光產業迴響，今年再次迎接盛岡山車，結合花蓮各界的豐富文化內涵，透過花車及遊行隊伍的呈現方式，延續雙邊城市交流的友誼，讓更多日本朋友了解台灣並喜歡花蓮。

徐榛蔚也介紹，現在正是泡湯的好時節，為推廣花蓮瑞穗及安通溫泉區，特別與溫泉季活動結合，推出溫泉專車等多項泡湯優行程，提供國內外遊客最輕鬆便捷的遊程，希望能將在地特色匯聚成觀光能量，吸引更多遊客造訪，為花蓮帶來新一波觀光潮。

盛岡市長谷藤裕明表示，參加遊行的盛岡市民共有140人，能與花蓮朋友參加踩街遊行深感喜悅，這是盛岡山車第4度來到花蓮，其中3次是在他的任內，明（24）日日盛岡市將與花蓮市締結為友好城市，在徐榛蔚縣長的見證下安排，歡慶盛岡市與花蓮的友好關係。

花蓮縣前縣長傅崐萁、縣議會議長張峻、副議長潘月霞、花蓮市長魏嘉賢、縣議員鄭寶秀、黃玲蘭、黃振富、李正文、謝國榮、徐雪玉、楊華美、蔡依靜、蔡啟塔、邱光明、阿美麻糬董事長余國基、縣府各局處首長及多位市民代表共襄盛舉。

日方與會人員有盛岡市長谷藤裕明、盛岡市議會議長遠藤政幸、盛岡山車推進會會長鈴木正男、盛岡山車推進會幹事長兼盛岡市消防團團長雫石(shizuku ishi)真一、盛岡市觀光會議協會理事長谷村邦久等人。

(中時 )