日本修法嚴罰邊開車邊使用智慧型手機，違規罰鍰將提高到1萬8000日圓（約台幣5000元），若不慎肇事的刑責或罰金也變重，新法將於12月1日上路，國人赴日自駕旅遊須小心。

不能邊開車邊做的行為很多，除了智慧型手機外，還包括操作或注視車用導航機、平板電腦等，總之只要不是跟開車本身有關的行為，都不能在開車時做，否則就可能受罰；如果真的需要操作或注視導航機等，必須將車輛安全停妥後再使用。

中央社報導，為嚴罰邊開車邊使用智慧型手機等物品，日本國會修正道路交通法提高違規罰鍰、記點及刑責。

近年來受到智慧型手機快速普及影響，因駕車使用手機引發交通事故有增加趨勢。2016年，一名卡車司機在駕車時用手機玩手遊「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go），結果撞死一名小學生，讓日本政府檢討提高罰則以遏止類似交通事故。

根據日本政府公布的道路交通法修法施行命令，只要在駕車時手持行動電話講電話，或邊開車邊看智慧型手機螢幕，罰鍰從現行6000日圓提高到1萬8000日圓；累犯更可能適用6個月以下有期徒刑或10萬日圓以下罰金。

日本現行制度針對發生輕微交通事故，駕駛人可繳納罰鍰免除刑事責任，但邊開車邊使用手機不適用這項制度，只要發生交通事故，就直接進入刑事程序，罰則也從現行「3個月以下有期徒刑或5萬日圓以下罰金」，提高到「一年以下有期徒刑或30萬日圓以下罰金」。

(中時 )