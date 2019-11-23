《Mr Doodle吶喊》參照孟克的《吶喊》，幽默看待藝術。（香港蘇富比提供／李怡芸台北傳真）

英國塗鴉藝術家，外號Mr Doodle的Sam Cox，今年底以塗鴉創作KUSO世界名畫，並帶入香港蘇富比的展售會，期望創造一股「逆襲」的氣氛，讓觀眾透過他的視角，以輕鬆的方式看待藝術。

Mr Doodle表示：「一直以來，藝評家形容我的塗鴉『並非藝術』，認為塗鴉難登大雅之登，不配『藝術』之名」因此他決定用塗鴉逆襲藝術拍賣行，「並從曠世名作取材，使他們蛻變、化身為DoodleWorld的一部分。」對他而言，這一系列作品的創作過程充滿樂趣，《蒙娜Doodle》轉化了達文西的《蒙娜麗莎》，《Doodle海浪》則參照了葛飾北齋的《神奈川沖浪裡》，《Mr Doodle吶喊》參照孟克的《吶喊》等，希望觀眾能以不同的視角看藝術，從中取樂。

Mr Doodle生於英格蘭肯特郡，9歲時便開始用塗鴉的畫紙貼滿臥室牆壁，自布里斯托爾西英格蘭大學畢業後，他的諸多壁畫作品漸受矚目，2016年在倫敦霍克斯頓畫廊舉辦了首次的個展，2017年他在期間限定店裡創作的影片，創下了高達3600萬的觀看人次，在網路上亦聲名大躁，隨後又於2018年在韓國舉辦了特展，Samsung、Fendi、Macy’s、MTV及溫布利公園都曾與他合作。

Mr Doodle筆下的角色和圖案，多以密集式的線條一組組、一團團地擠在一起，常被喻為「義麵塗鴉」，他顛覆傳統塗鴉的構圖，往往是把線條填滿每一吋他可運用的空間，舉凡家具、書籍、地鐵、衣服，都可成為他即興創作的畫布，他稱自己的作品屬於「強迫性繪畫」。

香港蘇富比藝術空間策劃總監黃傑瑜表示，Mr Doodle一系列以各地名畫為主題的破格 「大師級傑作」，參照多幅西洋古典、印象派及現代藝術、當代藝術中的經典作品進行二次創作，如甫於今年香港蘇富比秋拍中以1.98億港元成交，常玉的《曲腿裸女》便被他改造成《塗鴉曲腿裸女》，以這個幽默感十足的展覽為2019畫上句號。

(旺報 )