第7屆台灣國際觀鳥馬拉松23日於台南北門區登場。（雲管處提供／劉秀芬台南傳真）

第7屆台灣國際觀鳥馬拉松23日於台南北門區登場。（雲管處提供／劉秀芬台南傳真）

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2019台灣國際觀鳥馬拉松大賽」，23日熱鬧登場，今年有來自南非、美國、加拿大、韓國、新加坡、柬埔寨等6個國家的國際鳥友，與國內賞鳥高手共25支隊伍一較高下。

活動開幕式由交通部觀光局主任祕書林坤源等來賓為選手們送上2019年度限定平安鹽袋，祝福參賽隊伍一路平安，接著齊聚北門遊客中心前新設置的裝置藝術「夢幻島」合照，並共同吹響鳥笛後，各參賽隊伍起跑出發，正式宣布第7屆台灣國際觀鳥馬拉松比賽開始。

林坤源表示，台灣擁有優越的地理位置，從高山森林到近海的河口溼地，涵蓋熱帶、亞熱帶、溫帶等不同的氣候型態，都在這座島嶼上呈現，造就多達650種以上鳥種，其中29種鳥類為「台灣特有種」，全世界只有台灣看得到，更是許多賞鳥人士眼中的超級巨星。

今年雲管處特別邀請新加坡國際知名生態旅遊／永續旅遊報導網站Gaia Discovery主持人Mallika Naguran 女士來台參加活動，並與林坤源進行訪談，了解台灣不但適合國際賞鳥人士探訪鳥蹤，也非常適合遊客親近自然，享受台灣生態之美。

柬埔寨鳥導協會理事長Mr. Johnny Orn 亦不辭千里前來，他表示柬埔寨擁有豐富森林鳥類及發展特色旅遊的生態資源，為了提升及推廣柬埔寨的賞鳥旅遊，特地來參加本活動吸取辦理及推廣的經驗，他也非常羨慕台灣可以經年在多個地方舉辦賞鳥活動，不僅鼓勵國內賞鳥風氣，也對國外賞鳥人士極具吸引力。

雲管處處長徐振能表示，雲嘉南地區的生態環境，在眾人的努力維護下，每年吸引成千上萬的候鳥來台，相信各位賞鳥愛好者，一定能痛快享受發現鳥蹤的成就感。

(中時 )