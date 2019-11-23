據新華社23日報導，哥倫比亞首都波哥大市政府22日宣布，鋻於波哥大局部地區當天出現的騷亂和衝突，從當晚開始在波哥大全城實施宵禁。

波哥大市長佩尼亞洛薩當天下午在波哥大舉行的新聞發布會上表示，21日全國罷工遊行後，波哥大一些地區發生針對警察、公車、學校和超市的暴力行為，該市南部3個地區自當地時間當晚8時實施宵禁。隨後，波哥大市政府將宵禁範圍擴大到全市，宵禁時間從當晚9時至次日5時。

佩尼亞洛薩說，宵禁期間任何人禁止在街上活動，4000名士兵和7000名警察將嚴陣以待，政府將嚴懲犯罪分子，最大限度保障首都社會秩序和民眾人身安全。

哥倫比亞首都波哥大22日晚間開始實施宵禁，出動軍警在街頭巡邏。（路透）

約有20.7萬哥倫比亞民眾參加了21日的全國罷工遊行。這次遊行起初由哥倫比亞部分工會組織發起，旨在反對哥政府的養老金和工資改革。21日的罷工遊行在全國範圍造成3人死亡、122人受傷，哥警方已逮捕98人。

(中時 )