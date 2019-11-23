第56屆金馬獎今（23）日登場，向來以評比藝人出席星光大道等服裝的評論家個人意見，今年也首度表示，他「完成世上最快紅毯評比」，不過較往年的他，今年他似乎客氣許多，對於不少女星，他只表示「心累」不做評斷。

李心潔則被評為門簾後面掛了內衣。（圖／中時電子報攝）

個人意見針對金馬紅毯長青樹楊千霈的穿著寫下，「小籠包墊布色的禮服出席，上面還有阿米巴原蟲的圖案（呼叫衛生檢查）」、李千那則是「九X文化村的表演」、温貞菱則是「以基本到極點的黑色禮服都配華麗珠寶出席，基本上這是個珠寶秀的造型，害我一直期待他會做出珠寶模特兒常擺的動感光波手勢。」。

丁寧讓他想到菱角快過季。（圖／中時電子報攝）

柯淑勤則是猶如「長袍睡衣」、呂雪鳳則讓他想起「藍瘦香菇」；李心潔則是「在無情的攝影燈光下就是洗好衣服把門簾晾了然後後面還晾了一套黑色的內衣。」丁寧則是讓他想到「菱角的產季是不是快過了？」。

吳慷仁則是從國父變成印尼富商。（圖／中時電子報攝）

至於吳慷仁繼上次金鐘獎被形容成國父後，這次他則認為「不是國父從夏威夷回來了，他現在是印尼開橡膠園的富商。」更表示吳慷仁不間斷地在紅毯上以不同的角色出現，實在令人相當期待。而去年的金馬影后謝盈萱則是讓他評都不想評「心累」。

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(中時電子報)