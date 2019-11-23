游錫堃致詞表示，目前台美關係40年來最好，蔡英文是美國政府裡面，最信任的台灣人物，蔡政府外交政策可說是100分。（許哲瑗攝）

民進黨第10選區立委吳琪銘今晚舉辦三峽競選總部成立音樂會，交通部長林佳龍、前行政院長游錫堃及多位地方民代到場力挺。（許哲瑗攝）

民進黨第10選區立委吳琪銘今晚舉辦三峽競選總部成立音樂會，交通部長林佳龍、前行政院長游錫堃及多位地方民代到場力挺；游錫堃致詞表示，目前台美關係40年來最好，蔡英文是美國政府裡面，最信任的台灣人物，蔡政府外交政策可說是100分，「再給蔡政府一屆，台灣的國際地位必能翻轉。」

游錫堃表示，吳琪銘做事一步一腳印，被評為優秀立委，實至名歸，或是仍會有人覺得他做得不好、蔡英文做得不好，但人不是神，無法讓每個人都滿意，蔡政府在經濟、治安等內政部分，從九合一大選可見證，民進黨執政確實要檢討，但蔡政府前兩年行政經驗不夠，逐漸累積、成長下，相信未來會愈來愈好。

游表示，至於外交部分，目前台美關係40年來最好，蔡英文是美國政府裡面，台灣最信任的人物，蔡政府外交政策可說是100分，「再給蔡政府一屆，台灣的國際地位必能翻轉。」

林佳龍致詞表示，三鶯線延長到八德的可行性研究報告書11月13日獲行政院核定，除了因為蔡總統推動前瞻軌道建設，「最大的功勞、最大的推動者就是立委吳琪銘」，希望各界繼續支持，吳琪銘一定能為三峽帶來更好的服務。

李文忠表示，選舉很簡單，但做事很難，高雄市長韓國瑜上任後每天睡到下午才上班，上任2個月就要選總統，「這樣人選什麼總統？」，所幸在總統蔡英文、立委吳琪銘努力下，捷運三鶯線、台65線等交通建設如火如荼推動中，呼籲大家票投民進黨優秀人選。

吳琪銘表示，三峽的鄉親可以一同見證三峽的改變，除了捷運三鶯線、三鶯大橋動工中，他也向中央爭取北倉配水池，下月即將動工，「我的個性講求務實，不說大話，但民眾能夠感受到地方的改變」，希望鄉親繼續支持，讓他在立法院為在地服務。

活動邀請陳思安、唐儷及沈文成等歌手輪番現場，帶來一首首經典好歌，湧入約5000名支持者共襄盛舉，共度音樂饗宴。

(中時 )