「如果我當上首相，會保持中立態度，以便可以切實執行公投結果，讓我們的社區和國家團結一起，而不再是為了脫歐和歐盟進行無止境的辯論。」

英國將於12月12日舉行大選，最大在野工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）22日受訪時宣布，自己對二次公投抱持中立立場（neutral stance）。稱希望工黨在「脫歐」問題上保持中立。在大選之後工黨會舉行一場特別會議，屆時再決定工黨整體的立場。

現年70歲的柯賓說，一旦工黨上台，他會跟歐盟針對新的脫歐協議展開談判，然後6個月內交付民眾進行公投。

「保持中立……這根本不是一個選擇。」工黨成員、倫敦市長薩迪克•汗反對柯賓在「脫歐」問題上的中立立場。而多位與柯賓親近的工黨幹部也警告，如果柯賓無視黨內對「留歐」立場「壓倒性」的支持，可能讓30%的選票流向綠黨和自由民主黨。多位專家分析，脫歐問題上的中立立場已加劇工黨內部的撕裂。

根據民調機構Panelbase在22日公布的最新調查，首相強森(Boris Johnson)領導的保守黨支持率下滑，領先在野工黨的幅度已縮小至10個百分點。保守黨的支持率為42%，和上周公布的調查相比，下降了1個百分點；而工黨則是上升2個百分點，來到32%。自由民主黨(Liberal Democrats)下降1%，支持率為14%；英國脫歐黨(Brexit Party)也減少2個百分點，只剩下3%。

(中時 )