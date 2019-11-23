北京師範大學課程與教學研究院語文教育創新研究中心、北京師範大學文學院語文教育研究所聯合主辦，北京師範大學教育學部、中國當代文學研究會校園文學委員會提供學術支持，中文未來教育與華語未來教育協辦的未來青少年文學文化公益計畫，近日在北京發布，前能提升青少年的文學文化素養。

大陸知名兒童文學作家曹文軒在主題演講中指出：「文學的根本意義在於為人類提供良好的人性基礎。」他闡述文學在塑造道義觀、營造審美境界、培育悲憫情懷、輸入歷史意識、激發想象潛能、強化說事能力、提升語言文字水準等七個方面的作用，並強調這樣的公益計劃，將在根本上對青少年文學文化素養的提升發揮影響。

中國作家協會副主席李敬澤表示，此公益計劃不在於能否寫出多著名的文學作品，而是具有準確的表達與交流的能力，具有對世界的感受力。在當代文學研究會會長白燁看來，當下互聯網的豐富性難以改變，唯一能做的就是打造一個能夠提供經典文學、優秀文學為資源的文本教育平台。

公益計劃由北京師範大學教育學部課程與教學研究院語文教育研究者易進，北京師範大學文學院語言教育研究所所長任翔、青年語文教育家竇昕，中國社科院文學所青年學者陳思四人發起，李旭光擔任未來青少年文學文化公益計劃行動辦主任。

多年深入一線語文教學，易進從當下的中小學語文教育，點出「語文課程是一門學習祖國語言文字運用的綜合性、實踐性課程。工具性與人文性的統一，是語文課程的基本特點。」他認為「將社會教育和學校教育相結合，才能為當代青少年獲得優質的文學文化教育帶來更多的可能性。」

作為一個出身於文史世家的青年語文教育者，竇昕以「夢想」為主題表達發起此公益計劃的初心，期許為當下的語文教育和青少年文學文化素養的提升尋找多一種可能。

北京師範大學教育學部部長朱旭東在開幕式上致詞指出，期望此公益計劃能夠與北京師範大學教育學部「APLIC教育領袖人才培養模式」結合，以培養具有扎實的學術基礎（Academic）、豐富的實踐能力（Practical）、赤誠的教育之愛（Love）、寬闊的國際視野（International）和不竭的創新精神（Creative）的「APLIC教育領袖人才」為目標，為頂尖人才的發展奠定堅實基礎。

(旺報 )