金馬56今(23日)在台北國父紀念館舉行，挺著9月孕肚的張詩盈奪下最佳女配角獎，她一上台就崩潰流淚，自嘲稍早還跟化妝師說絕不會哭，她謝謝老公在華人社會中能支持自己的老婆，既使她懷孕了還是支持她做喜歡的表演工作，也謝謝爸爸媽媽，並告訴所有的演員們不管做了多久都要撐下去，要相信自己有天能站在這裡，在困難紛爭的人要相信自己、相信愛。

張詩盈說，謝謝劇組所有工作人員，幕前幕後所有的朋友，沒有各位自己無法站在這裡，身為一個演員能被大家看見是非常幸福的事情，也要謝謝評審，雖然她的戲分被剪了很多，並謝謝表演老師杜思慧，「她在我青黃不接的時候，叫我要堅持下去」，每次出去吃飯都是老師請客，因為對方說：「有天妳得金馬獎的時候，記得謝謝我就好了」。

挺肚獲女配淚灑金馬 張詩盈：「現實比劇本還不思議」

張詩盈曾以《父後7日》入圍金馬最佳女配角獎和最佳新演員獎，她在《我的靈魂是愛做的》片中飾演男同志的前妻，把遭老公背叛的妒意和怒意詮釋得直快人心，令觀眾印象深刻。

(中時電子報)