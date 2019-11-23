玻利維亞動盪局勢持續。司法部長22日宣布，前總統莫拉雷斯涉嫌煽動叛亂及恐怖主義，將就此展開調查。臨時政府此前指控莫拉雷斯倒台後，指使民眾在國內示威引發騷亂。莫拉雷斯則指，當局應調查示威致命衝突，而非以捏造的證據糾纏他。

臨時內政部長穆里略（Arturo Murillo）日前發布片段，顯示1名男子指使民眾在國內設置路障。穆里略指聲音主人正是莫拉雷斯，後者煽動騷亂「證據確鑿」；莫拉雷斯則透過社群媒體反駁，指通話屬捏造。設置路障堵塞交通為南美示威常見手段，玻利維亞多市因斷糧及缺乏燃料，臨時政府22日指本周已空運1400噸糧食展開救援。

莫拉雷斯被指操縱總統選舉，在示威浪潮中下台，流亡墨西哥。反對派參議院副議長阿涅斯（Jeanine Anez）在權力真空下成為臨時總統，隨即迎來另一波力挺莫拉雷斯的原住民支持者示威，警民衝突至今已造成至少29死。臨時政府需安排重新選舉，但日期仍未定案。

(中時 )