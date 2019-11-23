自稱共諜並向澳洲投誠的王立強向外媒爆料，介入台灣選舉。大陸國台辦發言人馬曉光23日晚表示，相關報導完全是無稽之談，並稱誰才此時炮製這樣的訊息，才是意圖干涉台灣選舉。

馬曉光針對投誠共諜案表示，大陸方面從不介入台灣地區選舉。相關報導完全是無稽之談。

他說，誰在這個時候炮製這樣一個消息，誰才是意圖干涉影響台灣選舉，謀取不正當選舉利益，相信廣大台灣同胞看得很清楚。

(旺報 )