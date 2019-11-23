投誠共諜介選？ 國台辦斥無稽之談 22:342019/11/23 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國台辦發言人馬曉光。(資料照，陳君碩攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自稱共諜並向澳洲投誠的王立強向外媒爆料，介入台灣選舉。大陸國台辦發言人馬曉光23日晚表示，相關報導完全是無稽之談，並稱誰才此時炮製這樣的訊息，才是意圖干涉台灣選舉。 馬曉光針對投誠共諜案表示，大陸方面從不介入台灣地區選舉。相關報導完全是無稽之談。 他說，誰在這個時候炮製這樣一個消息，誰才是意圖干涉影響台灣選舉，謀取不正當選舉利益，相信廣大台灣同胞看得很清楚。 (旺報 ) #台灣 #選舉 #台灣選舉 #投誠 #無稽之談 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸002航母赴南海 4架殲-15掛彈 04:092019/11/20 焦點新聞 陸航母跨海區海試 將交付南海艦隊 04:092019/11/20 焦點新聞 兩岸史話－台灣議會設置請願運動 04:092019/11/21 兩岸藝文 陸企圖影響台灣選舉 AIT：關切 16:002019/11/22 政治 港區議會選舉24日登場 示威者：去投票！ 17:352019/11/22 兩岸 酈英傑提4個增進 強化美台安全 02:512019/11/23 政治要聞 新聞分析》民進黨操弄大選 美勿隨之起舞 02:512019/11/23 政治要聞 39萬名港人登記新選民 創歷年新高 04:102019/11/23 兩岸要聞 共諜投誠揭陸干預選舉 國民黨籲速查證 14:552019/11/23 政治 陸間諜爆料 府：陸干涉台灣選舉不是新聞 19:242019/11/23 政治 兩岸熱門新聞 快評》出口轉內銷 這才是境外勢力介入大選 - 兩岸 - 旺報 南海核潛艇爆炸謠言超熱鬧 美中台港全躺槍 - 兩岸 別被騙了！美前財長：達成協議 中美關係只會更糟 - 兩岸 投誠共諜介選？ 國台辦斥無稽之談 - 兩岸 - 旺報 金雞獎評選 六親不認只認作品 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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