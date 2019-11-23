總統蔡英文在民調仍領先國民黨總統參選人韓國瑜，不過文化大學新聞系主任胡幼偉卻認為2020年蔡英文會輸，因為敗在她自己的兩岸政策，這也是民進黨無解的困局。

胡幼偉在部落格分析指出，他為什麼認為韓國瑜會贏？不是因為他支持韓；而是因為台灣的庶民經濟，除了全球經濟因素外，蔡英文堅拒九二共識，讓庶民收入銳減，還有大砍軍公教警消退休金，更讓內需市場雪上加霜。這種結構性的困境，不靠換黨執政，沒辦法解決。

胡幼偉認為，明年蔡英文會輸，其實並不是輸給韓，是敗在她自己的兩岸政策，這是民進黨無解的困局，因為在這方面無解，所以只好靠抹黑韓國瑜，來壓低韓的支持度。

胡幼偉點出，看穿經濟因素對明年大選的巨大影響後，就會知道，擋人財路者，自古是沒有活路的！錢沒了，還要支持妳，不可能的事情嘛！所以，如果還要懷疑韓會不會贏，想想錢這件事，一切就會明白了。

(中時電子報)