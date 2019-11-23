八三夭「想見你 想見你 想見你」演唱會23日於台北小巨蛋舉行，二度攻蛋邀請A-Lin擔任嘉賓，組「八-Lin」樂團同台狂飆〈來互相傷害〉，A-Lin身穿火辣橘色深V洋裝，胸前渾圓酥胸若隱若現，還和主唱阿璞貼身合唱，讓全場粉絲臉紅心跳瘋狂尖叫，A-Lin笑說自己在身材方面做足功課，「因為你們歌迷都是年輕辣妹，姊姊一定要辣一下」。

此外A-Lin更笑說「我有個任務，就是跟八三夭要簽名，耶」，俏皮向台下歌迷說「來，誰要跟我買」，A-Lin火辣裝讓大夥不敢直視，小橘要簽時還被團員拱「想簽哪」，A-Lin則作勢袒胸讓小橘超緊張，不過A-Lin話鋒一轉，辣嗆「簽這邊嗎，你們也不敢」，劉逼壓軸簽名則說「八三夭不成文規定，最後一個簽要擁抱」，不過劉逼只敢以側面觸碰，A-Lin納悶「為什麼離我這麼遠」，劉逼自清「他們說我道貌岸然，其實我是很有禮貌的」。另外也帶來〈蠢蛋〉和〈有一種悲傷〉組曲。

八三夭「想見你 想見你 想見你」演唱會，A-Lin擔任嘉賓。（就是現場提供）

演唱會開場以「美式動漫風格」將五位團員打造為動漫人物，投影在高17公尺巨型布幕上，5人以全紅色帥氣軍裝現身，一連帶來〈大逃殺〉、〈SHERO〉、〈末日鬧鐘〉等嗨歌組曲，舞台除了打造4層樓高、超過600顆的大三角結構，此外更以樂團團徽延伸整個小巨蛋，成為超大三角環場舞台，阿璞說「這次希望有四面台的感覺，離歌迷越來越近」。

首次嘗試環場舞台，鼓手阿電笑說「走到哪都有燈光在我身上，要享受現在」，貝斯手霸天則說有次開車很像巨星「警察攔檢，spotlight打在我臉上」，被阿電吐槽「他不是要簽名，是要駕照」，阿璞搞笑說「提前讓大家看我們的特別來賓，歡迎『GB』」，沒想到升降台出現的是鍵盤手小橘和吉他手劉逼，小橘開心向大家揮手「謝謝大家給我們巨星的感覺」。5人說是第一次在台下看自己的演唱會，還cue攝影師和舞台合影，讓台下粉絲全笑翻，近距離互動也帶現場歌迷玩「瘋狂二選一」點歌遊戲。

八三夭二度攻蛋，主唱阿璞以全紅色帥氣軍裝開場現身。（就是現場提供）

除了演唱未公開演出過的〈熱血巴士 Demo 版〉、超過30首新歌和經典曲。去年阿璞外婆過世母親未出席演唱會，這次母親特別到場，阿璞獻唱〈老媽最常說的十句話〉送媽媽，阿璞、劉逼和霸天也在延伸舞台上席地而坐彈唱，宛如Live House溫馨氛圍。演唱〈翻白眼〉時，上千個降落傘從小巨蛋的屋頂落下，當中繫著常見的綠色玩具小兵之外，更藏著以八三夭團員外型打造的超限量3D列印模型，送給現場幸運歌迷驚喜「彩蛋」。

許多藝人朋友也到場支持，包括宇宙人、鼓鼓呂思緯、小鬼黃鴻升、廖人帥、王彩樺、BOXING等，阿璞緋聞女友豆花妹也到場，特別雙手比愛心甜喊「加油」。

(中時 )