大陸共諜金援國民黨總統候選人韓國瑜一事，引發外界議論，資深媒體人黃創夏說這是大笑話；資深媒體人謝寒冰則痛批，是美澳攜手合作要影響台灣選舉，「韓國瑜沒說錯，老大哥出手了！」資深國防軍事記者呂昭隆也說，王立強說的與做的，都是情報外行。被點名有收錢的電視台東森、中天、中視也發出聲明痛批，絕未收受來路不明的金錢。

一名大陸共諜王立強（Wang Liqiang，音譯）向澳洲投誠，並對澳洲媒體《雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）》爆料稱，他的工作就是干擾台灣選舉，去年還曾支助韓國瑜280萬美元（約新台幣8690萬元）競選。

資深媒體人謝寒冰怒批，都說對岸介入大選，怎不說是美國介入大選，如果對岸真的有介入大選，那怎麼會是2016年選舉，最後是民進黨的總統蔡英文大贏，而國民黨的朱立倫慘敗？

謝寒冰說，澳洲本來就想排除大陸在澳的勢力，所以現在這時刻放出陸間諜的消息，而且美國和澳洲媒體都同時報導，不就是美澳攜手合作，企圖影響台灣2020選舉！韓國瑜沒說錯，老大哥出手了！

資深媒體人黃創夏也在臉書說，「要特別說點公道話，中共介入選舉，很有可能，但韓營拿到中國資助八千萬元？此話大有問題，這個共諜可能胡說丶鬼扯！」

資深國防軍事記者呂昭隆也發文說，王立強說的與做的，都是情報外行，他絕不可能是專業情報員。整部戲，一看就知是假，是西方情治單位操作的，背後有其政治目的。

呂昭隆分析，情報操作都是單線運作，最忌諱橫向交錯，這完全違反情報作業最基本的ABC；其次，王力強只有28歲，卻經手上億情報經費，如果他這麼重要，大陸不營救？不和澳洲談判？就任其在西方媒體曝光？當然不是，王力強根本是在吹牛。

呂昭隆說，大陸情報單位負責從國安、解放軍、公安都有各自系統，王立強說，曾在大陸總參謀部所屬的香港中資公司工作，是屬軍方系統，怎麼可能會讓他去澳洲探望妻小，還能待上好幾個月？

呂昭隆指出，當然，王立強與大陸情治外圍單位有所勾連是有可能的；另有一種可能，王立強吹牛的內容，是西方情治單位情蒐的資料，其中，有真有假，而且故意摻雜攪亂，還會刻意布好局。簡單說，王立強說的話，是被教出來的，是西方情治單位為達其政治目的所做的反情報作為，由此來看，西方情治單位介人台灣選舉已是進行式。

至於被點名有收錢的媒體中天、中視和東森也發聲明否認，中天和中視指出，電視台依法經營，接受主管機關的監督，絕未收受來路不明的金錢，歷年財報均接受會計師嚴格審核，絕無不法。

東森也嚴正聲明，從未接受王立強所稱的不當金錢，這個說法子虛烏有，東森將對要求媒體更正。

(中時電子報)