前行政院副院長、現任韓國瑜「國政顧問團」副總召杜紫軍表示，蔡英文享有執政優勢，讓許多工業區或廠商團體公開表態挺蔡，但企業界心裡並不是真的這麼想。

根據《中評網》報導，韓國瑜一連兩天在台中進行傾聽之旅，22日首場活動就安排台中工業區附近的新幹線酒店，舉行「與企業界有約」，韓陣營找來學者專家，特別是國政顧問團副總召杜紫軍，從台北南下台中，聽取各方意見，並提出解決良方，展現韓國瑜執政團隊的實力。

座談會開始之前，杜紫軍接受中評社訪問時指出，民進黨以執政優勢，透過幾個工業區團體，相繼成立挺蔡英文的後援會。但是必須要說的是，企業界表態，心裡並不是真的這麼想。

杜紫軍說，關鍵還是在於誰提出政策，可以給工業區廠商信任，蔡英文過去四年的執政表現，大家都看得到，外界有非常多不滿。韓國瑜陸陸續續會把他的政策講得更清楚，讓企業主看到，自然會做出最好的判斷。

(中時電子報)