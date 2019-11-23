還好下手沒太重，廣西一名少年日前目睹媽媽被繼父壓在地上毆打，他為了保護母親，情急之下拿了菜刀砍傷繼父保護母親，事後檢察官認為這是「正當防衛」讓少年被免於起訴，不須負刑事責任。

11月20日，這起為救母親持刀傷人的正當防衛案件，引發了網友關注。搜狐報導，在2019年春節前夕，一名蘇姓女子與先生滕男吵架。蘇一氣之下，帶著15歲的兒子回到老家。滕男幾次三番找到蘇家，想讓妻兒跟自己回東興，但都遭到了拒絕。

這樣一來我往持續到了年初4月的某天晚上，當晚7點半，滕男又再次上門要蘇女和他回家。兩個人又起了爭執。滕男氣得一把將蘇女拖出了家門口，騎在了她的身上，對她一頓暴揍。

這時少年連忙拉開滕男，但始終沒能把他從媽媽身上拉走。急著想保護媽媽的少年，對著繼父滕男又抓又打，蘇女則不斷痛苦呼救。

但滕男似乎是停不下來，蘇女才叫兒子回家拿菜刀出來，少年進屋果然拿了菜刀，砍傷了滕男的左肩胛部和右背，值得慶倖的是沒有釀成命案。

經檢察官調查瞭解，少年跟著母親在滕家生活的日子裡，一家人很和睦。滕對少年幾乎視如己出，兩人平日也沒有結仇，因此少年沒有任何藉機行兇的動機。

承辦檢察官認為，少年為了保護媽媽，抓撓捶打都沒能制止滕男。在這種情況下，他持刀傷了繼父，雖然對他造成了一定損害，但也屬於制止他人的不法侵害，依法屬於正當防衛。

因此少年被免於起訴，不負刑事責任。而檢察官也對少年進行了法治教育，引導孩子學會正確地運用法律來維權。網友也都深表認同大讚這名檢察官。

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(中時電子報)