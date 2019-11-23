冬季聯盟23日開打，晚場在洲際由中職聯隊遇上日職白隊，中職聯隊派出周磊先發，主投4局失4分，前5局日職白隊的猛攻取得6比0領先，而中職聯隊則在6局下半灌進5分大局。中職2位捕手狀元都有好表現，廖健富3分打點安打助球隊突破鴨蛋，戴培峰陽春砲則是中職聯隊首轟，不過最後以6比7一分之差落敗。

中信兄弟投手周磊擔任首戰先發，首局連送2次三振後，2、3局遇上小亂流，遭連續安打失掉4分，Lamigo桃猿賴智垣接手中繼，不過僅投0.2局被敲3支安打、失2分，前5局日職白隊敲出7支安打，猛攻6分大幅領先。

雖前5局中職聯隊遭到日職白隊先發投手大江竜聖壓制，僅敲出零星4支 打，不過6局下半換投與那原大剛後，中職聯隊從第一棒陳晨威的二壘安打開始吹起反攻號角，整整打了9人次，江坤宇、吳桀睿雙雙保送上壘，滿壘的情況下，廖健富敲出清壘3分打點安打，接著江亮緯、杜家明繼續敲安延續攻勢，此局攻下5分，追至僅一分差。

7局上半日職白隊添加1分，8局下半戴培峰敲出右外野方向陽春砲，此為中職聯隊首支全壘打，雖然中職聯隊在後半場打出氣勢，安打數10支也比對手8支多，但發生多達3次失誤，最後中職聯隊以6比7一分之差落敗。

賽後開轟的戴培峰說，雖然有一陣沒有比賽了，不過替補上場前，打擊教練有提醒對方投手面對左打多用直球攻擊，聽取教練的意見鎖定中間偏位的球路做攻擊，是今日打席能開轟的關鍵。此次中職聯隊共有4名捕手，多少會壓縮到上場空間，戴培峰樂觀看待，「當然會希望有更多機會上場，不過其他捕手上場時也能互相學習。」

(中時電子報)