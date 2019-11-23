白綠分手後，台北市長柯文哲頻槓民進黨，最近也跟民進黨副秘書長林飛帆與前社民黨主席范雲唇槍舌戰。近日柯文哲一席「台獨後代都躲在國外」，引發軒然大波，民進黨群起攻之，名列不分區第三的范雲也反駁「我全家都在台灣」，以核養綠公投發起人黃士修看到後大笑，直說范雲捅了蔡英文一刀。

柯文哲一句「搞台獨的，兒子孫子都躲在美國、紐西蘭，都是騙子」，引發民進黨圍剿，蔡英文、卓榮泰、林飛帆、范雲都跳出來反駁痛罵。黃士修說，范雲主張「我全家都在台灣」，殊不知根本是親手捅了蔡英文一刀，黃士修：「因為當今聖上全家大小，不在台灣，幾乎都在美國」。

黃士修表示，2011蔡英文選總統時，說：「蔡英文看到蔡家大小從美國各地趕來支持她，相當感動」；2016就職典禮時，蔡英文大姊蔡鳳嬌說：「很多（家人）都是從美國回來，我們全家大概都回來了」；2019蔡英文過境丹佛，住在洛杉磯的哥哥蔡瀛政和姐姐蔡瀛如也特別趕來。黃表示隨手一查，蔡英文家人全都在美國、日本，范雲想反擊卻捅到蔡英文。

黃士修說，范雲這種傻傻被釣出來的笨蛋，能夠位列第三根本不是靠能力，而是小黨被併吞的酬庸，難怪柯文哲會嗆范雲「妳黨都沒有了還囉嗦什麼」。

(中時電子報)