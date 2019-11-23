國民黨不分區立委名單腹背受敵，民進黨主席卓榮泰今又再次點評這份名單，指國民黨主席吳敦義把紅色汽油倒在自己頭上，大剌剌地公然和中國連成一起。國民黨副發言人洪于茜回擊，「請教卓主席，貴黨打選戰難道只剩抹紅一技，黔驢技窮了嗎？」

繼在臉書發文指國民黨不分區名單對國安有極大的威脅與破壞，民進黨主席卓榮泰下午到基隆替黨籍立委蔡適應站台輔選時又說，隨著選戰加溫，民進黨的政黨支持度超越國民黨，而國民黨的體質在改變，公然和中國共產黨合成一體。

對此，國民黨副發言人洪于茜提醒民進黨，政黨支持度不是敢喊就有，敬吿卓榮泰與其把心力用在人身攻擊，還是把時間用來督導貴黨總統、立委參選人提出利民政策政見。

洪于茜反批，民進黨執政三年多，施政無撇步，經濟疲弱，放無薪假人數節節攀升，臨到選舉時刻，動員各部會大撒幣，難免令人質疑政策買票。取得政權後，不顧蒼生，只顧酬庸分贓，選前蒼生突然變得重要了。請教卓主席，貴黨何時才能夠真正以蒼生為念？

洪于茜抨擊，再次請教卓主席，您頻頻指指點點本黨不分區立委提名人，貴黨何時才敢學國民黨採取民主程序投票不分區立委提名人而非密室「喬」名單？

(中時 )