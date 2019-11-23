隨著鳳凰颱風減弱為熱帶性低氣壓及遠離臺灣附近，今明（23，24）兩天天氣暫時好轉，明天北部及東北部區域為多雲偶晴的天氣，白天降雨機率約20％，氣溫預測約21度-26度，適合出外走走。

氣象專家彭啟明表示，今明周末臺灣附近仍是維持偏北風，迎風面的北部、東北部、東部的雲量還是比較多，局部地區仍有短暫小雨或飄雨的情況，其他地方則仍維持多雲時晴的穩定天氣，但因沿海風浪依然較大，不建議進行海邊活動。

天氣職人吳聖宇指出，下一波東北季風增強的時間點預估會落在明周日(24)晚間開始，到時候迎風面北部、東半部會因降雨轉為濕涼，北部及東北部低溫下探18-19度，提醒迎風面地區的朋友要適時增添保暖衣物，中南部依然是日夜溫差變化較大，需多加留意。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，明（24）中南部地區位在下風處，須留意污染物易累積，午後光化作用易致臭氧濃度上升，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，中部、雲嘉南局部地區短時間臭氧可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )