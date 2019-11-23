冬天的棒球盛事冬盟在23日開打，中職聯隊首戰對上日職白隊，派出中信兄弟周磊先發，前5局日職白隊搶下6分領先，中職聯隊後來居上，6局下半攻下5分大局，捕手狀元戴培峰還敲出中職聯隊首轟，不過最終仍以6比7惜敗。總教練林威助則表示，最擔心的就是選手太久沒比賽找不到感覺，不過後半場發揮不錯，相信能越打越好。

周磊先發4局被敲7支安打、失4分，看著子弟兵的表現，林威助認為今天先發內容還可以，但也許是太久沒出賽，因此少了點場上的霸氣，不過表現還OK。此外中職聯隊此戰用了6名牛棚投手，頻繁換投也是希望能多讓投手上投手丘，找回比賽感覺。

日職白隊派出大江竜聖先發5局，僅被敲出4支零星安打、送出6次三振，林威助認為對方尾速很不錯，也是中職聯隊一開始打得較掙扎的原因，對方小球戰術也不少，因此要謹慎作戰。

不過整體看來，中職聯隊從0比6落後，追到7比6僅一分差，敲出10支安打，比對手8支還多，但發生3次失誤也是林威助認為還需要整合的地方，「一開始擔心打者太久沒比賽，不過後面打擊狀況有發揮，相信會越打越好。」

(中時電子報)