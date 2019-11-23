中天電視23日遭媒體抹黑，指中共花錢資助台灣媒體，並點名中天就是其中一家，同日晚間中天發聲明，嚴正駁斥這種毫無根據的說詞，強調中天在台灣依法經營，接受主管機關的監督，絕未收受來路不明的金錢，年財報均接受會計師嚴格審核，絕無不法。

中天在聲明也回應，對於此種無的放矢的言論，為維護己身權益，將要求刊載此項言論的媒體即刻更正，另就該等不實之報導及轉載，本公司將保留法律追訴之權利。

中天電視聲明如下：

針對今日有媒體報導中共花錢資助台灣媒體，並點名包括中天在內的多家電視台，中天電視在此嚴正駁斥這種毫無根據的說詞，中天電視在台灣依法經營，接受主管機關的監督，絕未收受來路不明的金錢，歷年財報均接受會計師嚴格審核，絕無不法。對於此種無的放矢的言論，為維護中天電視的權益，將要求刊載此項言論的媒體即刻更正，另就該等不實之報導及轉載，本公司將保留法律追訴之權利。

(中時 )