還記得《怪獸與牠們的產地》中可愛的玻璃獸，牠熱愛所有的金銀財寶亮晶晶的物品，每每看到亮晶晶的東西，就忍不住想全部收藏起來，現實生活中，也有不少熱愛亮晶晶的玻璃獸們。

從國民黨推出小英政府的「地表最強酬庸王」撲克牌，就可一窺玻璃獸們的蹤跡，也讓選民們好奇玻璃獸們的情況，撲克牌因此一印再印，大受青睞。細數小英上台後，找來扁系人馬還魂，除了舊有的玻璃獸們，還不忘培養新玻璃獸，也難怪外界讚嘆小英果然是「厲害了！我的姊」，讓玻璃獸們在台灣現身。

國民黨今年發行的「地表最強酬庸王」撲克牌，每副要價100元，把現實生活的玻璃獸們蹤跡揭露無疑，沒想到首刷1萬份，才推出短短不到一個月，就立刻被民眾搶購一空，國民黨立刻加印，還是供不應求，賣到手軟。

「地表最強酬庸王」撲克牌外盒印有「有民進黨的關係，真好！」內容諷刺綠營的酬庸文化，從行政院、國營事業到政府持股公司，共點出52名民進黨酬庸名單，也讓現實世界的玻璃獸們蹤跡全都露。

▲總統大選國民黨大打民進黨酬庸牌，深植民心。

這52名玻璃獸被用花色分門別類，國民黨文傳會副發言人洪于茜說，分別有敗選者聯盟（蘇貞昌、陳其邁、林佳龍、李進勇、魏明谷等4人）、菊權升天（郭添貴、丁允恭、吳宏謀等13人）、東廠連線(林峯正、顧立雄、楊翠等3人)、DPP金庫（蔡見興、林永堅等4人）。

另外，還有肥龍再添（交通部長林佳龍人馬的卓冠廷等6人）、易飛沖天（華航酬庸人事的葉菊蘭、羅雅美等7人）、輕雲直上（口譯哥趙怡翔等4人）、DPP酬庸軍（盧天麟、吳音寧等10人）。

當然最高等級的玻璃獸莫過於前總統陳水扁、英系掌門人民進黨立委陳明文，也因此被國民黨選為撲克牌中最關鍵的「鬼牌」，國民黨分析，陳水扁是保外就醫到處趴趴走，陳明文則因為搭高鐵遺落300萬現金，引起外界譁然。

因為一揭現實玻璃獸們的蹤跡，「地表最強酬庸王」撲克牌首印1萬套供不應求，立刻加印17萬套，讓民眾清楚了解，「有關係真好」，「有了英姊，萬事可酬」。

國民黨立委柯志恩說，民進黨酬庸大軍包山包海、佔好佔滿，把國家當私家犒賞，愛給誰就給誰，愛怎調就怎調，不管被酬庸者有無專業能力，只要有利於民進黨酬謝或佈局，凡有名有姓者都可以雞犬升天、升官發財！

細數英姊上台以後，扁系玻璃獸們立刻現蹤，包括前行政院長林全、台灣日本關係協會會長邱義仁、前教育部長葉俊榮、外交部長吳釗燮、前法務部長邱太三、前行政院副院長林錫耀、證交所董事長許璋瑤、行政院政務委員張景森等，讓人數到手痠。

當然英姊上台之後，不能獨厚「扁系玻璃獸」，也要培養新鮮的玻璃獸，「綠營新貴」油然而生，年僅31歲的民進黨副祕書長林飛帆，坐擁每月9萬元的高薪，年薪突破百萬元，對照主計總處製作的「薪情平台」，贏過全台8成的受薪階級，羨煞旁人。

▲綠營新貴年薪動輒百萬元，就連林飛帆都有九萬月薪。

再觀察其他「青年玻璃獸」的情況，駐美政治組組長、「口譯哥」趙怡翔，年薪約二百八十八萬；謝長廷子弟兵駐日諮議劉家愷，年薪約一百八十萬；管碧玲女婿林子揚外派泰國，擔任機要秘書，月薪達十五萬元，吳乃仁女兒吳怡青任台苯董座，年薪約六○○萬元，各個年薪都讓人咋舌，也讓人羨慕。

國民黨主席吳敦義說，民進黨執政下，「人民生活苦哈哈，酬庸肥貓笑哈哈，這大概就是民進黨的民主最真實的寫照。」他並酸諷說：「對民進黨來說，民主真的可以當飯吃！」

國民黨批評，蔡政府讓財團法人、公營事業人事「酬庸長照化」，行政院及其所屬財團法人及公民營事業董事長、總經理、董監事，初任超過六十二歲者就高達二一二人，明顯說要給年輕人、專業者更多機會都是謊言。

▲許毓仁批評，「小英男孩」、「小英女孩」靠關係就能領高薪。

對照有英姐關照的人，月薪起碼九萬元起跳，台灣年輕人卻仍在低薪生活中掙扎，國民黨立委許毓仁批評，小英執政以來養了很多「小英男孩」、「小英女孩」，讓他們靠關係領高薪，變成「青年肥貓」，民進黨根本「寧願養肥貓、不願顧小孩」。

台北市議員張斯綱更嘲諷，政府許多財團法人、國營事業在民進黨執政下，已經被酬庸化、長照化，變成「養老院」。

國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，民進黨酬庸氾濫，破壞文官體制，在各部門裡面放了許多「寄生蟲」，尸位素餐，若要拔除這些「寄生蟲」，就是明年一月大選讓蔡政府下架。

(中時電子報)