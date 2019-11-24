10月下旬一個週五傍晚，基隆某高中老師憂心忡忡地找上《今周刊》，「我學校的孩子該怎麼辦？」他說話語速極慢，但話語間都透出不平的怒氣，「如果108課綱要這樣對接大學入學，那偏鄉小校學生只會更偏鄉，我們教育要這樣嗎？」

讓他如此憂心，急著找立委、媒體訴說解釋，都因大學招生委員會聯合會在8月31日公布的「大學參採學習歷程項目內容」草案。這份草案中將高中生的多元選修課對應18學群。這一對應，就讓家長解讀成「是否我孩子沒修到財經學群的選修課，就不能申請進入財經系？」

這位來自基隆的高中老師就是這樣解讀：「有學校根本開不滿18學群選修課，那學生進大學的機會是不是就比別人少？」至於什麼學校開不滿18學群選修課？大家第一時間就想到「偏鄉」。

時代力量立委鄭秀玲早在9月20日質詢行政院長蘇貞昌，她以北一女開課數與屏東枋寮高中相比，前者開了45門選修課，後者開23門選修課，落差不小。鄭秀玲認為，「大學參採學習歷程項目內容」草案中，在學習歷程中，多元選修與18學群連動，以及多元表現中要求高中生提出學習計畫與執行成果，將迫使偏鄉更偏鄉。

高中老師的憂心這麼具體，難道教育部沒有意識到此問題？我們把這些疑問拿去訪問教育部長潘文忠以及大學招聯會召集人賀陳弘時，得到不一樣的答案。

「草案出來後，我們收到很多大學意見，所以十一月底正式公佈時，大學科系不一定要勾選學群。」賀陳弘說。

「不可能你沒修到這學群的課，就不能進這個系，這樣剛性連結不會存在。」教育部長潘文忠強調。

這些說法已經暗示，在十一月底草案正式定案時，招聯會會將外界擔心的十八學群取消。但是，他們說的都是取消「十八學群」相互對應的「強連結」，但仍維持高中端的選修課紀錄與大學個人申請間的「弱連結」。

教育現場看新課綱

高中、大學校長各有考量

《今周刊》11月初針對全國高中與大學校長（含校長指派代表）發出問卷，高中回收了67份、大學回收35份，針對多元選修與大學個人申請連結一事，高中端認為凸顯城鄉差距加劇者，贊成比例約75％，大學端比例為66％。

想掌握大學入學竅門，就要搞懂108課綱。(來源:今周刊攝影組)

針對指考比例下降問題，高中端與大學端呈現截然不同的態度。高中端有近6成贊成教育部應設定指考比例，大學端則僅23％贊成；進一步問，「請問你認為，各系所的指考比例應維持在什麼水準才合理？」高中端選擇「教育部不須規定，由大學自行決定」者僅28％，大學端則逼近6成。

至於是否要提高學測鑑別度，因應今年學測採計分數從五科下調為最多四科，導致同級分增多的情況？高中端贊成有45％，大學端則近6成，這也顯見大學端選才與高中端立場截然不同。

調查結果已指出大家最在乎的還是「城鄉差距加劇」的程度。

賀陳弘坦言：「變動的時候，偏鄉得到資源不會少於都會，但應變速度是比較慢的，所以效果難免會7折8扣。」所以教育部一直加大力度去彌補偏鄉資源的不足。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，「已經進行約60多場說明會宣導，明年選修學分開設沒有問題，且針對偏鄉有也提供相關配套措施。」其中關鍵的師資問題，包括可邀請社區大學、專業人士開課外，跨校修課或者線上選修等等，教育部都有提供補助。

潘文忠強調，距離111學年度大學入學還有2年多，而且高一生大部分要上的是必修課，選修會安排在高二、高三，所以教育部會把握時間積極解決教學現場的問題。以選修課不足的學校來說，教育部鼓勵跨校合作，學生可跨校選修，或老師跨校開課等，「現在就有很好的合作案例。」潘文忠說。

高中開課有明確方向

新政立意良善 但準備不足

事實上，108課綱在今年上路前，教育部已經投入超過450億元輔導各個高中因應改變帶來的配套措施，但是教學現場除了開課「五花八門」，未必能落實高中生的生涯探索目的外，還有其他執行上的困難。

問題一：部分小校開不出課程。

點閱離島蘭嶼高中的網站，一探新課綱規畫內容，發現僅能開出一門觀光相關選修課，與教育部規定要開出班級數的1.2到1.5倍的課程量，尚差一門；視角回到台灣島內，學生大量到台北或新北市就讀的基隆，有一所常在各類競賽獲得佳績的中學，也僅能開出6門選修課程，一問才發現多是基礎的英文語彙學習等課程。

問題二：太熱門的選修課，有人選修不到。北一女前校長楊世瑞就舉該校最熱門的生物課程為例，有300個學生選修，但名額僅有80個，「因為太過熱門，自然發生修不到課的情況。」她說。

部分熱門選修名額因此得用電腦抽籤決定，但難免引來家長質疑，某北北基高中學校就發生家長到學校爭論，「為什麼我的孩子修不到課？」甚至懷疑抽籤的公平性。更甚者，若以108課綱「適性揚才」的精神，那「抽籤選課符合適性原則嗎？」國教行動聯盟理事長王立昇反問。

問題三：自主學習計畫，老師無法指導與給予評量。新課綱上路，選修學分變多了，強調實做和專題，以及讓學生自主學習的彈性學習時間。老師要在彈性學習時間指導學生做出「自主學習計畫」，但是從沒有做過計畫的師生真的有辦法完成？

問題四：部分學群課開不出，無法讓高中生充分試探。「與財經、法政學群相關開出課程的師資比較弱。」台北市中正高中校長江惠真不諱言，「原因出在師資培育系統與大學端並不對接，老師對產業了解不夠，加上課程設計朝向社群化，也就是跨科老師要共備課程。」無形中，身為第一線的高中教師就在教學與備戰新課綱中被拉扯著。

確實，走進各高中現場時，看到不少老師自主進修備課以因應選修需要，又或者學校間有合作。他們共同的想法是：108課綱是讓學生拿回學習自主權，符合未來人才需求，方向正確。但目前教學現場的問題也不能視而不見，只能接受改變，積極解決問題，才能讓108課綱的精神真正實現。

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《今周刊》(第1196期)

(中時電子報)