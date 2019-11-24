台北市出名的月老，除了迪化街的霞海城隍廟，就屬萬華龍山寺最知名，口耳相傳非常靈驗，想脫單拜祂就對了。不過龍山寺月老會不會太「犧牲」，竟然裝成性騷噁男，助攻妙齡女脫單？

一名女網友在社群媒體Dcard發文，說自己陪失戀友人去拜龍山寺月老，兩人還買供品給月老爺爺，拜的非常認真。原PO向月老表示，年齡、身高、身材都不在乎，長相只希望不是肥宅臉，一般人即可，但希望對方有正常穩定的工作，可以聊得來、對她好。

豈料當晚搭車回家時，原PO竟遇到了變態，去警察局備案，還被朋友們嗆到底跟月老說了什麼？怎麼會超認真的拜完之後遇到變態？

報案後原PO將手機號碼給了負責性騷擾的警員，就此展開兩人「通電」緣分，經過多次一來一往錯過電話的過程，兩人終於聯繫上，約好做筆錄時間。筆錄做完，警員拿出一張memo便條，寫下了他的全名以及line。原PO忍不住想：不知道這是不是月老爺爺的安排，該感謝自己遇到了變態嗎？

這篇發文引起熱烈迴響，有網友打趣以月老口吻說：「我裝變態就幫你幫到這裡了」，笑翻眾人。另有人認為：「這根本作弊! 遇到性騷擾可以報警 警察給line只能抱緊」。

更多網友想知道後續發展，不過原PO表示，遇到變態心理受創還沒恢復，猶豫許久還沒加警員的Line，打算等事情結束之後再加。

(中時電子報)