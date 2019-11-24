世風日下人心不古。竟然有人想吃「鮑魚」」不去海產店或是漁港找，找到兒子的同班女同學身上下手。

一名H姓男子，帶國一的兒子去參加全民英檢，結束後一名同班女同學因連絡不上家人，H男佯裝好意要一起接送女同學回家，到家後竟然要兒子在車上等候別下車，硬拉少女進入屋內強行脫下衣褲，硬說少女「鮑魚不正常要檢查」然後強行猥褻，法院認為H男惡性重大，重判4年2月。

判決書記載，H男就讀國一的兒子和少女是同班同學，月前H姓帶著兒子前往學校參加全民英檢，傍晚結束後，見到兒子和女同學走出試場，但少女一直無法連絡上家人接送，洪男競見對方年又可欺，一時心生歹念，佯稱可順路送她回家，少女不疑有他，就跟著同學與父親一同上車。

未料到家後，H男竟然叫兒子在車上等候，自己拉著少女帶入屋內，並強拉少女進自己的房間，硬稱家裡有一套新衣服藥少女試穿看看，接著用暴力方式脫光少女衣褲，還對少女說你的鮑魚有問題，我要摸摸看」，並押少女押在床上猥褻。

但在車上等得不耐煩的兒子猛打電話催促老爸，並要進屋，H男才不得已停手，要少女穿好衣服並送她回家，少女事後立刻告訴家人，家屬怒不可抑，立刻前往警局報案提告，高雄地院審理後，認為H男惡性重大，判4年2月。

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(中時電子報)