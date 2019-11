美國會已通過「香港人權與民主法案」,目前只等總統川普簽字即可成法律。香港「反送中」示威者對法案有高度寄望,期盼法案能協助香港維護自治及人權,但前美國在台協會理事主席卜睿哲表示,法案實際效益比香港示威者想像來得小,且比起警察,激進的抗議者對暴力升級要負更多責任。

前美國在台協會(AIT)理事主席、現任華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)資深研究員卜睿哲(Richard Bush)向《美國之音》表示,比起過去的「雨傘運動」,「反送中」更為暴力,抗議者不想與港府達成妥協,他們想給港府以及北京盡可能多的施加壓力,但不清楚他們的最終目的是什麼,他們也許根本就沒有一個終極目標,「我認為,激進的抗議者比員警對暴力升級負有更多的責任」。

卜睿哲在「香港城市的安魂曲」(A requiem for the city of Hong Kong)一文中分析,示威者犯下幾個策略性失誤:首先是港府作出讓步時,示威者或是不懂得適時收手,而是試圖通過延續抗爭、排除妥協的可能,以最大程度破壞香港現行制度。他認為,示威者「無大台」的組織方式,令不妥協的立場得到強化,無從判斷行動何時收手,也令示威者的做法只能換取愈來愈少的來自政府方面的讓步。

對於示威群眾提出的「五大訴求」─包括正式撤回修例、撤銷以「暴動」定性示威、撤銷對被捕抗議者的起訴、成立獨立調查委員會徹查警方處理抗議活動的方式,以及落實普選等,卜睿哲認為這些訴求是不合理的。他表示,要求對員警進行獨立調查,同時要求無罪釋放被抓的抗議者看起來不太公平。對這兩個訴求做出的假定沒有事實的依據。

關於全面落實普選,卜睿哲指出要求普選忽視了這樣一個事實,即在2014、2015年有一個這樣的程式,「當時有一個應當說是合理的妥協,但是民主派陣營選擇不接受這個妥協,最主要的原因是這個陣營裡的激進派堅持拒絕接受這個妥協方案」。

談到「香港人權與民主法案」,卜睿哲與香港前環境局副局長陸恭蕙在布魯金斯研究所對談表示,法案實際效益比香港示威者想像來得小,但比北京想像中來得大,可能有導致誤解與過度反應的危險。他指出,法案的通過可能會讓這些人認為,美國會支持香港到底,因而冒了原先不會冒的險;但若北京過度解讀法案效益及內容,並因此決定不與美國簽署「第一階段」貿易協議,這就會是不好的結果,而這結果是出自誤解及沒有好好了解法案內容。

