面對勇士當前只拿3勝14敗，不僅是西區墊底，更是聯盟最後1名球隊的殘酷現實，勇士總管邁爾斯似乎已經認命了，除了先前出現在NCAA場邊考察明年狀元熱門曼菲斯大學中鋒懷斯曼，更打算飛往澳洲觀察兩名美國球員表現。

根據《The Athletic》記者史萊德報導，邁爾斯飛往澳洲考察的兩名對象，分別是R.J.漢普頓與「球弟」拉梅洛鮑爾(鵜鶘後衛朗佐鮑爾小弟)，這兩名球員都在美國高中畢業後，放棄前往大學打NCAA機會，轉而前往澳洲職業聯賽磨練。

有趣的是，漢普頓與拉梅洛鮑爾都是2001年出生，也都同樣主打控球後衛，漢普頓效力紐西蘭破壞者隊，拉梅洛鮑爾則幫伊拉瓦拉老鷹隊打球，邁爾斯此行特地前往澳洲考察兩名控衛，令人不禁懷疑勇士是否也在考慮提前放棄羅素。

隨著克雷湯普生恐怕本季提前報銷，柯瑞也因左手骨折，至少缺席到明年2月，羅素也扭傷左手大拇指，盧尼大腿痠痛本季只打1場，勇士本季戰情越來越不樂觀，看來不只邁爾斯已經宣告放棄，就連不少勇士球迷知道他們必須擺爛了！

(中時電子報)