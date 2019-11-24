蔡英文在2015年11月29日出席全國勞工蔡英文後援總會成立大會，而國道收費員自救會也到場舉布條陳情。（圖／資料照片，劉宗龍攝）

韓國瑜跟蔡英文的差別，黃暐瀚說，不是在民調，還在於他們對於「人的溫度」！蔡英文2015年11月29日在造勢大會遇到國道收費員抗議，右前方有一個螢幕，螢幕上寫甚麼，蔡英文就說甚麼，陳菊還在旁邊提詞。黃暐瀚表示，這就是「政治人物的溫度」！看讀稿機不是問題，但是「比較沒有溫度」。

黃暐瀚在《POP撞新聞》節目中指出，2016年1月16日總統大選，選前的2015年11月29日，蔡英文在民進黨中央的樓下舉辦造勢大會，而且發表勞工政策，當時陳菊站在旁邊。蔡英文發表勞工政策，右前方有一個42吋BENQ螢幕，提詞給蔡英文念。黃暐瀚說，很多人都沒發現，但是他當年就發現了。

黃暐瀚說，看讀稿機不是問題，但是「比較沒有溫度」。

當天國道收費員在場邊抗議，因為蔡英文是總統參選人，特勤中心人會來，抗議的人無法靠近蔡英文，但喊叫聲很大，所以蔡英文跟現場所有媒體都聽到了，所以出現了這個畫面。

黃暐瀚也賣關子，讓網友先看畫面。

蔡英文當時說，我要在這裡跟國道收費員說幾句話，各位剛才的聲音，我都聽到了，我也要讓大家知道，我不會視而不見，民進黨現在不是執政黨，但是做為一個在野黨，我們的立法委員，跟中央黨部相關部門，還有我們的地方政府，也都盡力的可能在協助大家，如果還有做不夠的地方，當民進黨重新執政以後，我們也願意跟大家一起來努力。我要拜託現場所有的勞工朋友，對於這些辛苦的勞工朋友，我們給他們一些掌聲好不好！給他們掌聲加油好不好！給他們加油好不好！謝謝，謝謝大家。

黃暐瀚表示，聽廣播的朋友不會覺得有任何問題，但看直播的人就會知道。蔡英文一開始要回應國道收費員時，就是由陳菊在旁邊一直提醒蔡英文，蔡英文馬上看電視牆，看完之後開始回應，而且陳菊還提詞給蔡英文，大家注意看陳菊的嘴型，就知道是真是假。

黃暐瀚說，電視牆上寫甚麼，蔡英文就說甚麼，旁邊陳菊還提詞。

黃暐瀚強調，抗議的人在蔡英文左手邊150公尺處的地方，但蔡英文都在看她的右手邊，因為螢幕在她的右手邊，不只蔡英文看，陳菊也看。

黃暐瀚指出，這個總統講話居然要完全看著螢幕，螢幕告訴她現在可以回應國道收費員了，她就照字照稿去念。這就是所謂政治人物的溫度！

(中時電子報)