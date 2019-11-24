記得要鎖門！桃園有名男子去年凌晨喝酒返家後，他在兒子房間不小心看到兒子的女友竟然一絲不掛的睡兒子旁邊，他一時色心大起直接上床上手，用手指性侵得逞，被害女子事後與友人驗傷提告，桃園地檢署依乘機性交罪嫌將這名色爸爸起訴。

事發當時，喝了酒的男友爸，回家打開兒子的房門，發現兒子的女友一絲不掛的睡在兒子旁，他看了竟然不顧對方是兒子的女友，竟直接上床躺在她身後，伸手摸她胸部與下體，指侵得逞。女子在睡夢中感覺到下體有異，轉身竟發現是男友父親，立即用棉被遮好躲開，但男友爸卻仍把手伸進棉被繼續撫摸，她只能透過大力抖腳抵抗，直到睡旁邊的男友翻身，他才離去，被害女哭著，卻不敢跟男友說，只有叫醒男友並鎖上門。事後她找了朋友陪同驗傷與提告事情才曝光。

不過這名爸爸辯稱，當晚喝了酒，忘記有沒有進去過兒子的房間，被害人男友說，當晚是和女友一起睡，而且兩人平時睡覺都不會鎖門，醒來只看到女友在哭，但她沒說發生什麼事當時房門也沒關。最後桃園地檢署依乘機性交罪嫌將林父起訴。

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(中時電子報)