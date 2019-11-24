韓國瑜日前接受中天電視《新聞深喉嚨》專訪說了一段話，讓黃暐瀚眼眶泛紅哽咽說還蠻有感觸的，也提到自己的爸爸。

韓國瑜眼眶泛紅提到，農民的孩子，從小看著爸爸媽媽在務農，也幫忙務農，等他長大以後，不管工作順不順利，他會對農民、土地很有感情；漁夫的孩子常常案到爸爸出海捕魚，他會「敬海、敬天」，對大海有感情，每天祈求爸爸能回來。

黃暐瀚表，他懂了為何韓國瑜要去幫吳寶春，因為吳寶春媽媽賣（種）水果，扶養吳寶春長大，所以吳寶春要用台灣水果做麵包。

黃暐瀚也提到自己的爸爸是排球教練，不到20歲代表台灣去日本比賽。他從小看爸爸去練球、帶學生，在排球場跑來跑去，黃暐瀚因此對運動有感情。而台中任教的國中也把他爸爸的經歷拍成影片，黃表示感謝。

黃暐瀚表示去年公投前他也開直播，最後擊潰東奧公投，很多運動員家長寫信來感謝，讓孩子不會影響到參加奧運。

「農夫的孩子敬畏土地，漁民的孩子敬畏大海，每一個人要感恩他的根是甚麼，你的父母是靠什麼把你養大，要對這個行業敬畏，而且要知道是哪裡人」，黃暐瀚感性說，「我們都是台灣人，這點完全沒問題。但現在大家仇恨到一個極致，但沒有選舉就沒有仇恨，那為何要選舉？」

(中時電子報)