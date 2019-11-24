第32屆中國電影金雞獎頒獎典禮暨第28屆中國金雞百花電影節閉幕式23日在福建廈門舉辦。主演王景春榮獲金雞獎最佳男主角，他在這部戲飾演了一位性格沉悶但內心情感豐富的工人，表演絲絲入扣，很有層次的展現主角內心。

王景春舉手投足說：「沒想到柏林又重演了，只不過順序顛倒了。作為電影人，有幸生在中國電影最好的時候，非常自豪，希望中國電影陽光普照，願所有的愛地久天長。我要特別感謝凱歌導演，六年前我第一次奪最佳男主角時，他就是評委會主席，我什麼時候能演您的戲呀？電影萬歲！」

(中時 )