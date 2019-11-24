王景春《地久天長》摘金雞獎最佳男主角 00:092019/11/24 中時 張雅琪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第32屆中國電影金雞獎頒獎典禮暨第28屆中國金雞百花電影節閉幕式23日在福建廈門舉辦。主演王景春榮獲金雞獎最佳男主角，他在這部戲飾演了一位性格沉悶但內心情感豐富的工人，表演絲絲入扣，很有層次的展現主角內心。 王景春舉手投足說：「沒想到柏林又重演了，只不過順序顛倒了。作為電影人，有幸生在中國電影最好的時候，非常自豪，希望中國電影陽光普照，願所有的愛地久天長。我要特別感謝凱歌導演，六年前我第一次奪最佳男主角時，他就是評委會主席，我什麼時候能演您的戲呀？電影萬歲！」 (中時 ) #王景春 #金雞獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸金雞獎揭幕 官宣改每年舉行 似摃上金馬獎 11:432019/11/20 娛樂 金雞獎評選 六親不認只認作品 04:092019/11/23 焦點新聞 稱「金雞獎等同奧斯卡」影帝遭打臉：連金馬都比不上 08:002019/11/23 娛樂 《金雞獎》劉詩詩白花瓣禮服冒仙氣美哭網：高貴的天鵝 16:302019/11/23 時尚 金雞尬金馬完整節目單流出！厲害了歐陽娜娜 17:252019/11/23 娛樂 《金雞獎》李冰冰「深V張腿」霸氣輾壓紅毯 18:042019/11/23 時尚 《金雞獎》關曉彤「深V開胸下」性感逼人！網狂讚：仙女下凡 18:212019/11/23 時尚 《金雞獎》劉若英「全身開三洞」胸前大深V！連手臂都藏心機 19:432019/11/23 時尚 迪麗熱巴悲劇了？爆乳走完金雞紅毯 耳環少一隻 20:402019/11/23 娛樂 《金雞獎》趙薇紅色長裙霸氣逼人！「超長事業線」側身乍現雪白酥胸 21:322019/11/23 時尚 娛樂熱門新聞 「淡水蔡依林」直播挨轟廢到笑 脫口一句話連館長也無語了 - 娛樂 毛加恩今日文定 身穿龍鳳褂走大紅古典風 - 娛樂 迪麗熱巴悲劇了？爆乳走完金雞紅毯 耳環少一隻 - 娛樂 胡歌霍建華袁弘劉詩詩金雞獎感人同框！網揪悲傷亮點 - 娛樂 金雞尬金馬完整節目單流出！厲害了歐陽娜娜 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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