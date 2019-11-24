安德魯口出狂言 梅根超驚嚇

薩塞克斯公爵夫人梅根向來以大力擁護女權，還有兩性平等聞名。然而，安德魯王子接受BBC專訪的車禍式自毀告白，卻令她驚異不已。

據《電訊報》（The Telegraph）與《柯夢波丹》（COSMOPOLITAN）雜誌網等外電報導，當她得知，安德魯說，對男人而言，性是正向行為，要是他和當時17歲的羅珀姿‧朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre）發生關係，怎麼會不記得。

安德魯把他和性奴朱芙蕊的關係撇得一乾二淨，辯稱那天下午帶著女兒碧翠絲（Beatrice）去吃披薩。

據說梅根對安德魯完全不認帳，做出這番「澄清」感到訝異反感。而安德魯當年摟著朱芙蕊的腰，兩人露出燦爛笑容的合照早已傳得滿天飛。女方說，王子的好友，也就是對未成年少女有特殊癖好，號稱淫魔億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）到處送她與權貴性交，把她當作性奴。

顯然除了安德魯本人外，願意相信這番說詞的人並不多。由於排山倒海而來的惡評，女王已要他停止執行王室任務，周五更要他把辦公室搬出白金漢宮，而原本和他往來的企業和慈善機構，也紛紛和他劃清界線。

儘管艾普斯坦在獄中死亡，據稱是上吊自殺，但因他涉及洗錢，人脈網錯綜複雜的傳聞不斷，美國當局可能會想調查安德魯和他的關係。此外，對安德魯全盤否認感到震驚的朱芙蕊預定12月2日接受BBC專訪，屆時將詳述她與艾普斯坦之間的關係，顯然這場令英國王室頭疼不已的桃色風暴還沒落幕。

(中時電子報)