今年最賣座的國片《返校》強勢問鼎12項金馬獎，最後抱走最佳新導演、改編劇本、視覺效果、美術設計、原創電影歌曲共5座獎，與金馬影后失之交臂的王淨24日凌晨出席慶功宴很釋懷地說：「很開心！本來就是帶著與我無關的心情參加，覺得紅毯漂亮就好，看到雁雁姐得獎也很開心！」

王淨、曾敬驊出席《返校》金馬慶功宴，分享導演徐漢強得獎喜悅。（粘耿豪攝）

不過王淨坦言，《返校》沒能拿到「最佳劇情長片」確實有點小失落，「這是私心啦！不過我下週也跟朋友約了要去看《陽光普照》，還是很替他們開心！」對於年僅21歲的「學姊」王淨、「學弟」曾敬驊角逐女主角、新演員獎落馬，拿下兩座獎的導演徐漢強鼓勵他們：「本來就路還很長，也好！」

以「白色恐怖」真實歷史事件為背景的《返校》，雖然在台票房大賣2.5億元，卻因題材因素無緣在大陸上映，獲得新導演獎、以及改編劇本獎的徐漢強表示，因故事題材本來就觸碰到那邊的禁忌，加上片子有鬼怪也是禁忌之一，條件本來就不適合，所以他一開始就希望盡量忠於原著。

王淨、曾敬驊出席《返校》金馬慶功宴，分享導演徐漢強得獎喜悅。（粘耿豪攝）

徐漢強坦言，拍攝這部片的的過程「到處都是挫折」，「真的很難！從劇本改編就很困難，有這麼多東西要顧，要注意表演、要注意技術上的事、注意構圖，後期又很長」。

徐漢強不諱言沒能拿到剪輯獎覺得遺憾，因為剪接師陪他剪了半年多，剪接過程中不斷一起尋找新的說故事方法，而且過程中剪接師也身兼一部份特效角色，自己依靠他非常多；此外，音效也滿可惜，兩位入圍者嘗試很多聲音使用方法，過程也滿漫長的，配樂沒得獎也滿可惜，因為他自己覺得非常精彩，這也是第一次做這麼大的嘗試，當看到管絃樂團進來錄音的陣仗時，心想下次不知道什麼時候才能再有這麼大陣仗，所以非常珍惜這機會。

王淨提到拍這部片過程中與導演互動最深刻的場景，不是在拍攝中，而是有次拍到凌晨回飯店後，因為兩人房間連在一起，窗戶打開的時候雖然看不到對方但可以對話，「是不是很浪漫？那天我剛好拍情緒低落的戲，我就跟導演聊起生活、狀態，他不僅是很好的導演、領導者，也是很好的朋友！」至於她印象最深刻、也最不喜歡的一場戲，是她在走廊上被「ㄅㄧㄤˋ」那場，因為要一鏡到底、情緒又很重，「那是我自己都不想要去看也不敢看的一幕戲」。

《返校》金馬慶功宴金光閃閃。（粘耿豪攝）

為出席金馬獎積極健身、節食的王淨，瘦了4公斤，出席慶功宴時笑說自己肚子一直在叫，所以狂吃炸薯條。被問有沒有偷帶零食進場？她說「沒帶，因為不想分大家。原本有準備營養口糧，怕被鏡頭拍到」。曾敬驊則說自己一直拿隔壁前輩的軟糖吃。

沒能獲獎的王淨、曾敬驊出席《返校》金馬慶功宴。（粘耿豪攝）

(中時 )