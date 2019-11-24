國民黨總統參選人韓國瑜在多份民調中，仍輸給總統蔡英文。台灣競爭力論壇執行長謝明輝卻預言，好戲就在最後這50天。

謝明輝接受香港媒體《中評社》專訪時表示，蔡英文目前民調雖然比韓國瑜高10個百分點左右，但是韓國瑜在2020年大選中獲勝的機率還是比蔡英文大。因為鋼鐵韓粉大約有200萬人之多，如果再加上知識藍、經濟藍，或是討厭蔡英文、討厭民進黨的選民回流，韓國瑜的民調會回到40幾趴。其中討厭蔡英文、民進黨的選民可能不會很喜歡韓國瑜，不過他們為了大局，陸陸續續會回流。

謝明輝指出，蔡英文民調已經是到頂，就是40幾趴；宋楚瑜則約有9%到10%的實力，這些票本來就不會投韓，所以對韓國瑜而言，也沒什麼差別，只會對蔡英文造成衝擊。選戰最後這50天，國民黨除了大團結之外，整合所有知識藍、經濟藍及海外華人，集中支持韓國瑜打一次的大決戰，就有機會勝選。

(中時電子報)