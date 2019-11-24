電影《夕霧花園》風光入圍第56屆金馬獎9項大獎，可惜只奪得最佳造型設計獎，成本屆遺珠之一，李安24日凌晨出席該片慶功宴大讚：「非常好的一部電影，我非常喜歡看到這樣的國際合作，感覺自然，我很為他們高興。」導演林書宇在一旁表情有些害羞。

李安表示：「我覺得這是非常好的現象，跨國合作最怕有點硬梆梆，他們這個不會，故事本身就是這個樣子，亞洲人居多，而且非常自然、融洽，真的很希望可以看到更多這樣的電影。」該片改編自作家陳團英著名小說，女主角雲林由李心潔與張艾嘉詮釋青年及晚年。

李安（左起）力挺《夕霧花園》，張艾嘉、李心潔、林書宇開心分享心情。（羅永銘攝）

金馬評審透露李心潔與影后楊雁雁在最後投票纏鬥不休，並公認此片為李心潔近年最佳作品，對此李心潔回應，「其實我一早就說過，入圍就是榮幸，我並不因沒拿獎，就對我的演出有任何懷疑，因為能夠在這個時候演這個角色，我已經很幸福了，我們有很棒的導演。」

李心潔認為入圍就是榮幸。（羅永銘攝）

張艾嘉聞言笑喊：「還有很好的晚年。」李心潔聽完開心地抱住她，張艾嘉強調，「其實這個角色對心潔來講是很有挑戰的，因為全部要講英文，然後又演一個很有層次的角色，很多東西都要花時間學習。」她忍不住爆料，「導演是一個非常難合作的人，他要求非常多，很會挑毛病，真的蠻會很細節的挑出一些問題，但演員因導演的要求而更好。」

張艾嘉希望給好演員更多機會。（羅永銘攝）

張艾嘉這次沒報名女配角獎項，希望把獎留給值得被看見的年輕演員，「其實對我來講，再拿一個獎只是再拿一個獎，但對很多人來講，卻是會改變未來的可能，所以我覺得應該把這個機會讓給其他好演員。」至於未來是否不再報名任何獎項，她笑說：「說不定喔，我覺得拍電影就是做好自己可以做好的事情，真的是一個快樂，我年紀也不小了，真的覺得拍電影那個過程是最美好的。」



(中時 )