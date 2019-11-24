外媒報導，自稱是共諜的王立強聲稱，曾向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元）。民進黨強調，國安單位對此案已有掌握。但王立強身分馬上被大陸公安部踢爆，王男是詐騙犯。網友笑說：民進黨GG了。

根據澳媒《時代報》報導，王立強宣稱，曾在香港、台灣及澳洲進行間諜工作，並以假身分滲透台灣，企圖干預選舉。並藉此向澳洲政府尋求政治庇護。對此，總統府強調國安單位對於本案已有所掌握，已由組成的專案小組持續深入調查，一定會依法嚴辦。但是上海市公安局靜安分局卻指出，所謂的共諜王立強無業，目前涉案在逃，持有的護照證件均屬偽造。共諜案大逆轉，變成一場烏龍。

一名網友分享該烏龍共諜案到臉書粉專「韓國瑜鐵粉後援會」，笑說：「民進黨完蛋了。」韓粉們紛紛留言酸說，「自編、自導、自演漏洞百出的低級抹紅劇本。每逢選舉必出的賤招，真是不長進。」、「核彈變成啞巴彈了，民進黨跟小英要趕快想下一招組合拳」、「冥進黨還有什麼招數？」、「趕緊趕工編下一齣~」。

(中時電子報)