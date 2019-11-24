美國國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）表示，美國仍有可能在今年年底前，與中國達成第一階段貿易協議。被問及若陸嚴厲鎮壓香港示威，全球應該作出回應，而美國會做好本份，總統川普不會對香港發生的事情視而不見。

奧布賴恩在哈利法克斯國際安全論壇上表示：「我們希望在今年年底前完成（第一階段）協議，我仍然認為是可能的。」但他指出，美國與此同時不會對在香港、南海正發生的事，或中國在其他地區的活動視若無睹。

奧布賴恩又指，希望香港的地區選舉能夠在沒有暴力的情況下進行。他說：「那將是一個好兆頭。」美方會作出何種反應，他強調：「我希望這不會發生，我們已看過香港太多暴力。」又指若出現鎮壓，全球一定會有反應。

先前川普談到香港問題說，習近平「在香港邊境駐軍百萬卻無法採取行動，是因為我告訴他『請不要這麼做，這會對貿易協議產生巨大的負面影響』。」

(中時電子報)