香港「反送中」抗爭仍如火如荼展開，被香港警察包圍的理工大學21日還有數十名年輕示威者留守校園。大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳接受日本媒體專訪，表示陸當局考慮在香港設立情報機關 ，檢舉敵對份子。他表示「就像英國統治香港的時代，港府設有情報機關，蒐集反英、反香港政府份子的情資並舉發。」

「全國港澳研究會」副會長劉兆佳21日接受專訪表示，10月下旬陸共產黨第19屆中央委員會第四次全體會議上，訂出方針，將發揮主導地位干預香港問題。當局已經不相信港府有能力制定類似相關法律，因此正在研究各種措施，包括規範國家安全的中國本土法律適用於香港，今後中國當局將主動制定法律，禁止香港進行分裂國家、叛亂煽動、顛覆政府等行為。當局認為，若早有這樣的法律，香港一連串示威活動都會構成犯罪，可有效取締，因此陸現在急著立法，防止日後再有類似示威活動 。

澳門已設立國家安全委員會施行國家安全法，陸當局將發揮中央政府主導權，考慮在香港設立情報機構，進行蒐集情報的工作。

(中時 )