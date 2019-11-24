日前遭馬林魚隊指定轉讓（DFA）的旅美大聯盟投手陳偉殷今（24）日清晨返抵國門，他表示，未來仍以留在美國職棒為目標，現在重返日職還不是時候。至於國人關心他能否為「6搶1奧運資格賽」助一臂之力？殷仔說，他很樂意為國效力，但這項比賽是在明年4月初進行，屆時大聯盟球季已開打，會卡到「身分」問題，時間點實在很尷尬，若無這層因素他很願意考慮。

旅美大聯盟投手陳偉殷（前排右2）今天清晨搭機返國。（廖德修攝）

談到被DFA的心情，陳偉殷坦承第一時間難免感到沮喪，畢竟這並不是好消息。但與家人、經紀公司談過後，覺得換個角度、心情來看未必完全是壞事，總比在球季中突然接獲訊息來得好。對於此事殷仔看來已經釋懷，他強調，球團自有其考量，既然這樣就往前看，全力準備下一步。

陳偉殷說，未來仍以留在美職為目標，和經紀公司討論後，覺得今年球季都擔任後援投手，未來無論到哪個球隊發展，先發、後援的角色他都可以接受；最重要的是自己要完全準備好面對新環境，這點他對自己很有信心。

在馬林魚這4年，陳偉殷覺得起伏確實相當大，這段期間球團的確也想幫助他走出低潮，無奈最後的結果就是這樣，也只能全心準備迎接下個階段；未來無論是到哪隊投球，殷仔覺得，最重要的是要讓自己能夠發揮所長。

此外，陳偉殷的母校高苑工商棒球隊沿續傳統，球員們今天凌晨0時就從高雄搭車北上，趕到桃園機場，加上一些死忠的球迷，現場約有百餘人接機，並呼喊加油口號，也讓球季期間過得並不順利的殷仔大感窩心，不時露出燦爛的笑容。

(中時電子報)