Formosa樂活盃彰化親子路跑登場，台塑加碼600萬元失親兒助學金

彭暄貽╱台北報導

台塑企業11月24日(週日)在台化彰化廠舉辦Formosa樂活盃-彰化親子路跑活動，包括彰化縣長王惠美、台塑企業管理中心常委王瑞瑜以及台塑企業高層，與近3,300位跑者攜家帶眷、社區民眾共襄盛舉。台塑企業暨王長庚公益信託更加碼600萬元推動失親兒助學金。

身為王長庚公益信託主任委員的王瑞瑜表示，瞭解今年因景氣關係，失親兒基金會在助學金募款狀況不如往年順利，特別加碼捐贈600萬元助學金，讓明年助學金能順利發放，減輕家長經濟負擔，讓更多孩子能無憂無慮上學。

台塑企業暨王詹樣公益信託2010年起提供兒少機構的助學金補助，讓孩子享有平等發展的機會。有鑑於社會還有很多孩子因家庭遭逢變故，由單親或親戚撫養，2012年透過台塑企業暨王長庚公益信託與「失親兒基金會」合作，提供18歲以下孩子助學金補助，希望幫助他們順利完成學業，減輕家長經濟負擔。截至今年底，已幫助逾1.1萬人次的孩子、投入超過3,500萬元。

台塑企業本次路跑特別準備彰化有史以來最大規模的氣墊遊戲區，以「怪獸玩國氣墊主題樂園」為主軸，遊戲區全長110公尺，設置多達10座大型氣墊遊戲設施，例如適合7-12歲小朋友遊玩的7公尺高「滑稽熊雙滑梯」及「暴龍雙滑梯」，適合2-6歲的幼童體驗的「蘑菇遊戲屋」。

台塑企業還在現場規劃61個特色攤位，包括社區手工製作草仔粿，6輛造型可愛胖卡餐車，以及彰化小農販賣季節水果與農產品，還有大型扭蛋機及互動遊戲攤位等。至於一旁的「台塑生醫健康悠活館」更主打全台第一家全產線開放之觀光工廠，可看到產品從研發到包裝過程，還能吃到正宗台塑牛小排，適合全家大小假日一起同樂。

王惠美致詞指出，非常感謝台塑企業支持在地文化與觀光，特別舉辦這場有意義又健康的活動，與彰化縣政府共同實現「美好彰化、希望城市」願景；同時，更感謝及認同台塑企業對於彰化失親兒家庭的照顧，縣府定會給予持續支持和協助。

王瑞瑜透露，這次在籌辦彰化親子路跑活動時，特別想到這群孩子，因此邀請「失親兒基金會」馮玉玲執行長及彰化9個家庭參與這個盛會。在與失親兒家庭見面的過程中，勉勵孩子們要好好用功，台塑企業暨王長庚公益信託會陪伴大家一起成長。

(工商 )