美國俄亥俄州一名女子因為母親期承受家暴，有天發現媽媽又被痛毆情況危急，靈機一動拿起電話，假裝訂購「辣味香腸披薩」，其實卻是打進911緊急專線報警。緊急專線接線員接到一通電話，一名女子執意要訂「辣味香腸披薩」，原以為是打錯電話，但接線員隨即發現異狀，報警順利阻止悲劇。

接線員特尼克（Tim Teneyck）接到其電話，一開始不解地問道：「你打911來訂披薩嗎？」但該女子連忙說：「不不不，你不理解。」這一名調度員才驚覺「不對勁」。

特尼克在電話裡說道，「我明白了，那個人還在嗎？」女孩巧妙回應，「是的，我要一份大披薩。」特尼克馬上明白女子需要被幫助。最後順利派警方到場，救出女孩的母親。施暴者目前已被捕。

但是，相關單位呼籲，民眾不要期待這個方法一定有效，因為緊急服務人員並沒有受過相關的暗號訓練。接線員特尼克說，這是他第一次收到這樣的秘密求助請求。我們只是受過聽力訓練。並不一定真的能懂這種暗號。

(中時電子報)